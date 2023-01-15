Учитель физкультуры из Хмельнитчины, уволенный за прогулы нескольких онлайн-уроков, через суд возобновился на работе.

Как говорится в сообщении, педагог пояснил, что не проводил занятия во время воздушных тревог и имел проблемы со связью. Также учитель утверждал, что директор лицея отправил ему приказ об увольнении в Viber. Суд признал увольнение учителя незаконным и обязал руководство лицея выплатить педагогу более 28 тыс. грн. зарплаты, которую он не получил во время вынужденного прогула.

Как в понедельник, 9 января, сообщила пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда, учитель работал в лицее с 2001 года. Инцидент с прогулом онлайн-уроков по физкультуре произошел в апреле 2022 года.

«29 апреля 2022 года директор учебного заведения направил учителю письмо в Viber с уведомлением об увольнении. Несмотря на то, что был на больничном, учитель пошел в лицей, чтобы узнать причину. В ответ ему дали два приказа об объявлении выговора: один – за то, что не заполнил журналы, второй – что 25-27 апреля 2022 года не проводил дистанционные уроки по физкультуре» , – говорится в сообщении.

В суде учитель утверждал, что в эти дни были воздушные тревоги, на которых занятий он не проводит. Кроме этого, 27 апреля у него вышел из строя телефон и не было других средств связи для проведения занятий онлайн, к тому же в конце дня он заболел и со следующего пошел на больничный. 9 мая без каких-либо объяснений ему объявили второй приказ об увольнении. Основанием указали прогул, но без объяснения его сущности, даты и времени.

Летичевский районный суд иск учителя удовлетворил частично: признал незаконными и отменил приказы об объявлении двух выговоров и об увольнении, восстановил его в должности учителя физической культуры лицея с 10 мая 2022 года и взыскал с лицея 28 тыс. грн - средний заработок за время выну.

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