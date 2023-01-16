Украинцы рассказали, кому из иностранных лидеров они доверяют - появился рейтинг.

Результаты опроса Инфо Сапиенса для Центра "Новая Европа", проведенного в декабре 2022 года.

Опрос был среди более 1500 респондентов во всех регионах Украины, кроме Крыма и других оккупированных Россией территорий. Погрешность – 3,1%. Респонденты опросили, кому из иностранных лидеров они доверяют и не доверяют.

В тройку лидеров по рейтингу доверия также вошли президент США Джо Байден (79%) и глава Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен (73%).

Организаторы опроса отмечают, что рейтинг мог выглядеть иначе, если бы на время опроса должность премьера Великобритании занимал Борис Джонсон, к "которому украинцы относятся с большой теплотой".

Кстати, социологическая группа «Рейтинг» провела опрос украинского населения, в ходе которого украинцы составили топ высокопоставленных чиновников, которым доверяют больше всего.

Больше всего голосов получил польский президент Анджей Дуда – более 90% украинцев положительно относятся к Дуде. Он и возглавляет рейтинг.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил 87% голосов. Он отличается от всех политиков своей манерой общения и веселого характера.

Напомним, украинцы просят дать Джонсону Героя Украины: "Поддержал нас в тяжелое время".

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