Шевченковский районный суд Львова оштрафовал львовянку Наталию Пешкову, сын которой обзывает и избивает одноклассника.

Как указано в постановлении суда , женщина должна уплатить 850 грн штрафа за буллинг, а также признали виновной в неисполнении родительских обязанностей и присудили еще один штраф в размере 850 грн.

11-летний сын Натальи Пешковой учится в 5 классе и с сентября 2022 постоянно оскорбляет своего одноклассника. Булинг выражается в физическом и психологическом насилии, потому что парень обзывает, толкает, бьет и мешает учиться однокласснику. В постановлении суда не указано название школы, в которой учится молодой человек.

Суд также рассмотрел отдельно дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и присудил еще один штраф на 850 грн. Женщина также должна выплатить тысячу гривен судебного сбора за рассмотрение обоих дел в суде. На постановления еще могут быть поданы апелляции.

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