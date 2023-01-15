Пенсионер из Бахмута преодолел босиком более двух километров. Он не ориентировался в местности и заблудился.

Правоохранители вернули его в дом ветеранов, информирует преслужба ГУ ЧП в Черкасской области.

5 января пенсионер, ранее прибывший в Уманщину из Донецкой области, около обеда вышел из дома ветеранов. Его исчезновение заметила работница заведения и сразу обратилась за помощью в полицию.

Женщина сообщила, что мужчине 72 года и вовсе не ориентируется в местности.

Поиск начали полицейские сектора реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и кинологи со служебной собакой Уманского районного управления полиции.

Собака сразу взяла след и шла им в течение двух километров. На дороге кинологи обнаружили босого пропавшего бахмутовца.

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