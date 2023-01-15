Американского учителя Тимоти Моралеса война застала в Херсоне. И он долгих восемь месяцев ждал возвращения в город украинских войск.

56-летний педагог Тимоти Моралес – родом из Оклахомы (США) – волею судеб провел в восемь месяцев провел в оккупированном российскими агрессорами Херсоне. Его невероятную историю рассказал портал ТСН.

"Я поселился в городе 19 лет назад. Приехал летом в Одессу — учить студентов. А потом немного путешествовал по стране. И Херсон мне очень понравился", - рассказывает Моралес.

Он почти не выходил на улицу, прячась от русских патрулей. Жил в чужой квартире. И чтобы остаться в здравом уме, вел скрытое наблюдение за оккупантами из окна и учил украинцев английскому в подпольном режиме.

"В первый день оккупации мы попытались вырваться. Я усадил свою десятилетнюю дочь и четырехлетнюю племянницу в авто. Однако впереди были вооружены россияне. Надо было преодолеть от 35 до 50 блокпостов. Я слышал, что там действовали фильтрационные лагеря. С моим американским паспортом это может быть. быть проблемой. Поэтому мы решили не подвергать детей опасности", — рассказывает Моралес.

Из Херсона детей эвакуировала бывшая жена. А Тимоти вернулся в свое жилье, ставшее для него добровольной "тюрьмой".

Знание украинского или русского в Тимоти хромало, так что выдавать себя за местного, когда к нему пришел патруль врагов, американец не стал. И представился гражданином Ирландии. Рассказал, что приехал в город учить людей английскому, но его документы похитили. Говорит, что его "гости" не "отличались большим умом", потому быстро поверили в легенду. Окончательно убедила их соседка.

Когда в город вошли украинские войска, американец отправился на площадь Свободы, которая была всего в 300 метрах от его временного убежища. И на которую он не уходил много месяцев.

"Там уже собралось немало украинцев. Они были взволнованы и счастливы в то же время. Для меня это было потрясающее событие", — рассказывает Моралес.

Муж еще не решил, будет ли по-прежнему жить в Херсоне. Сейчас он, прежде всего, хочет посетить детей и родителей. И обязательно выучить украинский. Ибо убедился, говорит Моралес, он точно может спасти жизнь.

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