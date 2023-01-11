Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С 16 января начинаем в режиме бета-тестирования программу бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. На первом этапе планируем заменить до 500 тыс. ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины", - сообщил премьер.

Каждый украинец сможет подать заявку через приложение "Дія", а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении "Укрпочты".

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко также анонсировала программу замены лампочек.

«Сейчас, чтобы снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, нам приходится внедрять разные, в том числе нетрадиционные, меры по энергоэффективности. Простая замена старых лампочек на новые LED-лампы может сэкономить стране в пиковые часы до 1,5 гигаватта электроэнергии. Это очень существенная экономия. Для сравнения: замена 50 млн LED-лампочек разгрузит работу целого реактора атомной электростанции», - подчеркнула Свириденко.

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Также сообщалось, кому придется заплатить налог за использование генератора.

Кроме того, Politeka.net писала, что введены в обращение новые сто гривен – что будет со старыми.