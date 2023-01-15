Еще год назад фото днепровского учителя информатики и физики Александра Черменского, сидящего с ноутбуком на детской лестнице, могло бы многих шокировать.

Как передает в издание "Окна", все же, несмотря на своеобразную обыденность, поступок учителя изрядно порадовал и вдохновил его коллег.

Все было, как всегда, мужчина пытался бороться с блекаутом и без света проводить уроки в помещении школы с помощью мобильного интернета. Но на уроке в другом классе Александр заметил, что связь теряется, из-за чего и пришлось идти на поиски лучшего сигнала.

Рядом была детская площадка, на которой, оказалось, неплохо начала ловить интернет. На удивление, лучше всего он работал на стремянке. Поэтому на ней изобретательный учитель просидел все 45 минут урока.

Именно на ней коллегу сфотографировал другой учитель, тоже искал хорошую связь. Александр об этом написал на своей странице в соцсетях. Говорит, что такой формат урока его учащиеся восприняли хорошо. Сама же фотография быстро начала распространяться по сети и вдохновлять других педагогов.

"Мне самому был интересен такой формат проведения урока, необычный формат. Да и ученики тоже это воспринимают очень хорошо и с положительными эмоциями", - говорит Александр.

Находить новые решения для необычных проблем Александру не привыкать, поскольку мужчина раньше работал в одном из банков заместителем департамента информационных технологий. Затем являлся начальником аналитического отдела сети супермаркетов.

Напомним, Пенсионный фонд теперь производит все страховые выплаты: как изменятся суммы.

Ранее сообщалось, что с 1 января заработал важный закон по ежемесячным выплатам – кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.

Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.