Руслан Марцинкив сообщил о программе денежного поощрения, направленной на то, чтобы франковцев стало больше.

"Если вы из нашей общины и родили малыша в 2023 году в городском роддоме, то сможете получить из городского бюджета разовую помощь 20 000 гривен, а если папа или мама ребеночка военные - то 50 000 гривен. 💸", - пишет мэр Ивано-Франковска.

Сейчас программа на стадии разработки и уже скоро заработает. О времени, месте и условиях подачи документов будет сообщено дополнительно.

"⚠️ Обратите внимание! Дети, родившиеся с 1 января 2023 года в Городском Перинатальном Центре уже смогут получить выплаты, когда программа заработает. К сожалению, статистика неутешительная и рождаемость за последнее время снизилась. Поэтому стараемся, чтобы казацкому роду не было перевода! 💪🏻", - добавил Марцинкив.

Ранее сообщалось, что Правительство увеличило размер компенсации стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" с 2272 грн до 6700 грн и изменило отдельные условия предоставления услуги. Компенсация предоставляется в случае осуществления ухода за ребенком с инвалидностью или в случае, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.

Напомним, ранее сообщалось, кто из украинцев получит больше денег уже в январе.

Также сообщалось, что с 1 января заработал важный закон по ежемесячным выплатам - кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.

Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.