28-летний Александр Чуйко погиб в воздушном бою с российскими военными в Николаевской области 6 марта. С первых дней полномасштабного вторжения Александр защищал Украину от российских кафиров.

Жена погибшего Елена Чуйко, оставшаяся с двумя маленькими дочерьми, дала интервью "Суспільному.

Александр погиб на Николаевщине. В том бою пал его лучший друг и собрат, Владислав Горбань. Также в тот день вместе с ними погибли еще четыре офицера.

За высокий профессионализм и отвагу в марте 2022 капитана Чуйко наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени. И в том же месяце, но уже посмертно – орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Когда началась полномасштабная война, сказал мне: "Будь сильной, я должен идти защищать вас и ваше будущее, наши дети должны жить в свободной стране, храни их, я безгранично вас люблю!".

Он был невероятно любящим и прекрасным отцом для наших дочерей, делал все, чтобы им было хорошо, чтобы их детство было счастливо. Мы относительно рано создали семью и за короткое время многого добились, почему-то он так спешил жить... Так сильно любил жизнь, которая оборвалась так рано. Я навсегда буду помнить слова: "Вы - мое все! Самое ценное, что у меня есть!"

Он готовил меня к войне еще до ее начала, где-то за полгода. Говорил, что будет война, что многие ребята погибнут, не вернется домой. И говорил, что, может быть, и его не станет.

Тогда я не хотела его слушать и говорила, чтобы молчал, мне это не нужно. Но он говорил. Говорил мне: "Можешь делать вид, что не слушаешь, но я буду говорить, потому что я должен быть уверен в тебе. Если вдруг меня не станет, ты будешь сильной и будешь знать, что делать".

Главная задача, которую он постоянно ставил передо мной, — сохранить детей, потому что все это ради их будущего, свободного в своей стране. У меня остались от мужа две дочери — 5-летняя Диана и 3-летняя Аня.

К сожалению, почему-то все воинские части подавали документы о присвоении звания Героя Украины на всех погибших командиров. Наши – нет. Не знаю почему. Они не дают конкретного ответа. Сказали ждать, все подадут… Я ждала долго, девять месяцев, но устала. Дети заслуживают знать, что их папа – Герой Украины.

Я решила бороться за его память, за него, потому что знал, что может погибнуть, но летел... Не отказался, а летел. Потому и решила создать петицию и попросить помощи у людей.

Я буду за него сражаться. Я люблю его до сих пор, только сильнее. Говорят: "Время лечит". Он не лечит совсем, мы только учимся жить без него. Ибо другого выбора нет.

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