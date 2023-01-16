24-летний боец ​​ВСУ стал опекуном сразу для восьми своих племянников из Житомирщины.

Автомобиль их родителей взорвался в декабре недалеко от белорусской границы - машину занесло на скользкой дороге на заминированную обочину. 8 детей, самому маленькому из которых всего 2 месяца, мгновенно осиротели, говорится в ТСН .

Все племянники послушны, не насладится Владимир, но их 8, поэтому учит самостоятельности. Из восьми родных братьев и сестер сейчас дома не хватает самого старшего - 13-летнего Юры. Ему весной пересадили почку и пока дети поболели, его отправили в тетю. Временно у бабушки и самая маленькая 2-месячная сестренка.

Владимир – боец ​​«Азова», был на востоке от апреля. Пошел добровольцем сражаться с оккупантами, но собратьев пришлось оставить, как узнал о гибели брата и его жены. "Машину понесло и прямо на эту мину, наехала машина", – рассказывает боец.

32-летняя Мария и 38-летний Петр в тот день возвращались домой в приграничную с Беларусью деревню. Их автомобиль занесло прямо на заминированную обочину. Когда родственники спросили, с кем дети хотели бы жить, они выбрали дядю Володю. "Захотели, чтобы я был с ними постоянно, чтобы я больше не ехал на войну", - рассказывает Володя.

С детьми легко находит общий язык, говорят родственники. "Я просто удивляюсь, как он может со всеми найти разговор, если какие-то проблемы он решает их очень быстро", - говорит невестка.

Теперь боец ​​готовит на всех, а еще убирает и хозяйничает. Погибших супругов тоже из многодетных семей, поэтому помощников Владимиру хватает. “Девочки часто приходят ко мне ночевать. Ну их расчесать, такое по-девичьи поговорить”, - добавляет невестка.

Хоть тяжело самим, но всячески пытаются разрадовать детей. Одна тетя спросила: "Дети, чтобы вы еще хотели". А они говорят: "Хотим, чтобы мама с папой пришли", - рассказывает дедушка.

Больше всего малые открываются именно дяде. "Как наступает вечер, то кто один, или не один, замкнется в себе и это нужно подходит, утешать", - говорит Володя.

Свои планы Владимиру пришлось отложить. Даже разговоры о свадьбе поставил на паузу, пока девушка не познакомится с детьми. "Чтобы она хотя бы попыталась, что это такое, сможет ли она все потянуть", - говорит опекун.

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