Усадьбу владыки Павла сняли с высоты птичьего полета с помощью беспилотника, на котором, как утверждают, показана резиденция наместника Киево-Печерской лавры владыки Павла (Лебедя) в селе Вороньков неподалеку от Киева.

"Оцените, так сказать, "скромные кельи" московских попов, построенные, как мы понимаем, в том числе и на пожертвование доверчивых прихожан УПЦ (МП)", - написал в Фейсбук активист "Автомайдана" Виталий Уманец.

Важно отметить, что видео было опубликовано 7 лет назад, однако, актуальности не теряет, так как владыка Павел до сих пор находится и живет в Украине. Кроме того утром, 7 января 2023 года, в Сети опубликовали фотографию, на котором скандальный наместник Московского патриархата одиноко стоял вблизи Киево-Печерской лавры у шлагбаума "Предъявите пропуск".

К слову, украинская церковь впервые провела службу в Киево-Печерской Лавре.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний, возглавивший литургию, завершил ее своей речью, в которой обратился не только к прихожанам, но и другим священнослужителям и украинским военным.

Эпифаний подчеркнул, что пребывание представителей ПЦУ и звучание украиноязычных молитв в Лавре это важное событие, которое отдаляет нас от страны-агрессора.

"Лавра Печерская делает уверенные шаги, чтобы снова, как и в древности, служить проповеди слова Божьего, а не "русского мира", - отметил Эпифаний.

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