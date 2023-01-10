В МВД Украины срочно предупредили украинцев об опасности из-за гололеда.
По сообщению Укргидрометцентра, 10 и 11 января в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый).
"Учитывайте, что такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, на время непогоды рекомендуем не ставить свои автомобили под деревьями. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения", - отметили в МВД.
Также дали ряд советов для пешеходов:
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- Идите по тротуару медленно, чтобы не упасть, поскользнувшись на скользкой поверхности. Будьте особенно бдительны, когда идете возле деревьев, покрытых льдом.
- Переходите дорогу только по пешеходному переходу и убедитесь в отсутствии транспортных средств или дождитесь их остановки.
- Не пробегайте дорогу, даже если нет транспортных средств. На скользкой дороге бежать особенно небезопасно.
- Надевайте обувь с рельефной подошвой, а если есть возможность – зимнюю обувь с шипами. Не обувайте сапоги на каблуке.
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