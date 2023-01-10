Служба безопасности Украины в освобожденных районах Харьковщины разоблачила и задержала коллаборанта, который помогал захватчикам.

Служба безопасности Украины в освобожденных районах Харьковщины разоблачила и задержала коллаборанта, который помогал захватчикам вывозить украинское зерно в россию. Им оказался бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов". Об этом 10 января сообщила пресс-служба СБУ.

Чтобы подтвердить свою преданность врагу, предатель силой отнял у главного бухгалтера предприятия ведомственные печати, штампы, уставные документы и личные дела сотрудников и передал их представителям оккупационной администрации.

За это захватчики назначили его главой так называемого государственного предприятия "Продовольственные ресурсы" в Купянске и обещали большие деньги за это.

Коллаборанту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.