Об этом сообщили на сайте подразделения Карпатской пограничной службы Польши.
Сотрудники отдела оперативной безопасности Карпатской пограничной службы провели осмотр Ford S Max с польскими регистрационными номерами. В результате внутри машины были обнаружены водитель (гражданин Украины) и 12 граждан Турции", – говорится в сообщении.
Граждан Турции задержали в связи с нарушением условий въезда и пребывания на территории Польши. Ни один из них не имел визы для въезда и пребывания в стране. Кроме того, иностранцы незаконно пересекли границу из Словакии в Польшу.
Правоохранители выяснили, что турки по необычному маршруту следовали в Германию. Сначала они прибыли самолетом из Турции в Сербию, а затем пешком добрались до Венгрии. Там они сели в автомобиль, на котором через Словакию успели доехать до Польши, где их поймали. Им запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на три года.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Нытики!": украинцы сцепились из-за новых отключений света, на что жалуются
Звезда "1+1" Маричка Падалко поделилась трагическими кадрами и рассказала о жертвах: "Снова..."
Нашли в доме: несчастье оборвало жизнь матери и маленькой дочери, подробности
Судья пришел за гуманитаркой и вызвал полицию, потому что его семья такого не ест: чем все закончилось
Водитель-украинец был задержан "по обоснованному подозрению в совершении преступления, заключающегося в организации незаконного пересечения границы Республики Польша другими лицами". Его заключили под стражу сроком на три месяца.
Напомним, что в Киевской области сын убил родную мать – тело женщины нашла дочь.
Также сообщалось, что жизнь украинской семьи оборвалась в один момент - жертвами очередной атаки со стороны оккупантов стали мать, отец и их 12-летний сын.
Кроме того, Politeka.net писала, что похоронили 22-летнюю Оксану, которую убила российская ракета.