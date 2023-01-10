Об этом сообщили на сайте подразделения Карпатской пограничной службы Польши.

Сотрудники отдела оперативной безопасности Карпатской пограничной службы провели осмотр Ford S Max с польскими регистрационными номерами. В результате внутри машины были обнаружены водитель (гражданин Украины) и 12 граждан Турции", – говорится в сообщении.

Граждан Турции задержали в связи с нарушением условий въезда и пребывания на территории Польши. Ни один из них не имел визы для въезда и пребывания в стране. Кроме того, иностранцы незаконно пересекли границу из Словакии в Польшу.

Правоохранители выяснили, что турки по необычному маршруту следовали в Германию. Сначала они прибыли самолетом из Турции в Сербию, а затем пешком добрались до Венгрии. Там они сели в автомобиль, на котором через Словакию успели доехать до Польши, где их поймали. Им запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на три года.

Водитель-украинец был задержан "по обоснованному подозрению в совершении преступления, заключающегося в организации незаконного пересечения границы Республики Польша другими лицами". Его заключили под стражу сроком на три месяца.

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