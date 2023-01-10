Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, после начала полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ в Украину обвиняемая, работающая инструктором по физическому воспитанию в одной из столичных гимназий, поддержала действия оккупантов.
Женщина, используя собственные аккаунты в социальных сетях, распространяла сообщения, в которых поддерживала действия России и оправдывала вооруженную агрессию против Украины.
«Также обвиняемая признавала правомерной оккупацию части территории Украины вооруженными силами РФ. Она утверждала, что Киев является собственностью Москвы и выражала надежду на победу страны-агрессора», – рассказали в СБУ.
В настоящее время преподавательница находится под стражей.
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Обвинительный акт направлен в суд по фактам распространения материалов с публичными призывами к свержению конституционного строя в Украине, оправданию вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).
Комментируя новость, некоторые украинцы выразили надежду, что женщина получит то, чего заслуживает. Остальные предположили, что ее отпустят.
«Суд выпустит ее под залог, а потом она свалит», «А потому она в старости будет получать из украинского общака финансовые компенсации за политическую репрессию», «Сидеть в тюрьме этой "персоне" до конца ее жизни».
Напомним, певец Павел Зибров рассказал, общается ли с предательницей Повалий, которая сейчас поет для россиян.
Также сообщалось, что херсонские коллаборанты бежали в Россию и начали прозревать.