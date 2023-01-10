Перед судом предстанет митрополит одной из епархий УПЦ (МП), публично оправдывавший российскую вооруженную агрессию против Украины.

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины главы Тульчинской епархии УПЦ (МП) в Винницкой области.

Обвинительный акт направлен в суд. По материалам СБУ митрополиту грозит реальный срок наказания – до 8 лет лишения свободы.

По данным следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины. Также на одном из сайтов РПЦ он размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

Во время обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители обнаружили: компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий, прокремлевские агитки и литературу. Экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа.

Действия митрополита квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, на священника Винницкой епархии УПЦ напали с ножом, кадры: "были вынуждены применить оружие".

Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.

Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.