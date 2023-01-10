Смертельное ДТП с участием скорого, автобуса и грузовика произошло во Львовской области.

О трагедии сообщили в полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 января около 17:00 на автодороге «Киев-Чоп» в селе Дулебы Стрыйского района.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение кареты скорой медицинской помощи «Fiat Scudo», которой управлял 60-летний львовянин, автобуса «БАЗ» под управлением 37-летнего жителя одного из сел Стрыйского района и грузовика «Volvo», за рулем которого находился 48-летний житель Луцка.

От полученных в результате ДТП травм пассажир скорой, 80-летний пациент, житель города Сколе, скончался на месте происшествия. Кроме того, получил телесные повреждения и госпитализирован 47-летний львовянин, фельдшер.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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