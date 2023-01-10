Украинский певец Павел Зибров и певица, которая теперь развлекает россиян, Таисия Повалий дружили семьями почти 30 лет.

Зибров и продюсер Игорь Лихута в один год познакомились со своими женами, и в один год женились.

Но после 2014 года отношения между семьями стали ухудшаться. Семья Зиброва начала замечать совсем нехорошие вещи.

"Мы поняли, что они там сидят, работают на всех концертах. Риторика не очень об Украине. А 9 мая... Концерт из "Кремлевки" – в погонах все генералы, полковники, и Тая выходит – "Рідна мати моя". У меня слезы выступили и ком в горле", – рассказал певец в эфире программы "Как ты?" .

Зибров говорит, что пытался связаться с бывшими друзьями.

«Думаю: "Что ты делаешь?". Ну, сказала бы уже, что пальчик сломался или с горлом что-нибудь. Соври, но не делай этого. Это смотрит весь мир, вся Украина. После этого, где только была такая возможность в мае, я начал писать и Лихуте и Тае Повалий. Мне никто не отвечал, но где только мог, я их "мочил", - рассказал певец.

Певец считает, что Повалий не может иметь паспорт гражданки Украины.

«Русским артистам – Лепсу, Киркорову, Баскову – отменили концерты по всему миру. Они наконец-то сидят у себя в осаде. А у Повалий остался паспорт Украины, которую она ненавидит. Ездят себе в Вену, и куда угодно! Их пропускают, дают билеты. И сразу становятся "украинцами". Вот это мне жаль», - сказал Зибров, добавив, что паспорта у таких людей нужно забирать, чтобы ничего им не напоминало об Украине, которая дала им все.

Добавим, на днях было введено в действие решение о санкциях в отношении российских артистов.

В списке Филипп Киркоров, Евгений Петросян, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Анна Нетребко, Виктория Дайнеко, Стас Пьеха, а также Жанна Бодоева, Лолита Милявская и другие.

В списке также путинский пропагандист Никита Михалков, который находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что Ефросинина не сдержала эмоций из-за развлекавшей россиян Повалий, пока в Украину летели ракеты.

Ранее в Сети были опубликованы кадры пропагандистского "голубого огонька" с участием Повалий.