Коллаборанты, сбежавшие из Херсона в россию, уже завыли, что в россии все оказалось вовсе не так, как они себе представляли.

Предатели Украины жалуются, что в россии, куда они так хотели, их кинули и они оказались никому не нужны. Так, им отказывают в выплатах и помощи. Не помогают ни документы, ни личные знакомства с коллаборантом Сальдо.

«Моему возмущению нет предела!», - жалуется предательница, рассказывая, что всю жизнь они прожили в Херсоне, их семью хорошо знают, а, сбежав в Люберцы Московской области, она не может доказать, что муж и трое детей – ее.

«Типо муж и трое несовершеннолетних детей не мои и неизвестно, где раньше проживали. Это при том, что я им подавала все оригиналы документов», - пишет коллаборантка.

Скриншоты опубликовал журналист Денис Казанский

«Вообще очень смешно, что после всего, что случилось, после всего, что творила Россия с Донбассом 8 лет, еще находятся уникалы, которые продолжают верить этому государству и надеяться на него», - коротко прокомментировал Казанский.

Напомним, в марте 2022-го года президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под законом, предусматривающем уголовную ответственность за сотрудничество с властями РФ. Максимальное наказание составляет до 15 лет.

Также предусмотрен запрет на занятие государственных должностей или должностей в местных органах власти на 15 лет и другие взыскания, например ликвидация юридических лиц.

Добавим, что в конце декабря в Херсоне задержали работника СИЗО, который помогал россиянам удерживать в изоляторе украинских патриотов во время временной оккупации города, ему угрожает пожизненное заключение в тюрьме.

Также напомним, что предательница Украины решила поехать к дочери в ЕС и тут же об этом пожалела.

Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.

Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.