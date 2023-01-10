В 9-этажном доме под Киевом, в городе Бровары, прогремел взрыв, куда съехались спасатели.

Как пишет Politeka.net, причиной взрыва стала портативная газовая плита на электроплите. Произошло событие 9 января, в понедельник, во второй половине дня. Отмечается, что спасателям сообщили о взрыве на втором этаже 9-этажного дома по улице Симона Петлюры. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Спасатели определили, что владельцы разместили газовую плиту на электроплите и когда появилась электроэнергия, то газовый баллончик взорвался. Также добавляется, что последующего возгорания в квартире не было и никто не пострадал. При этом спасатели призывают украинцев быть ответственными и осторожными, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни своих близких.

Напоминаем, что при покупке газового оборудования стоит отдать предпочтение сертифицированной продукции в лицензированных точках продажи. Не стоит забывать и правил эксплуатации, чтобы не произошло неды. Не забывайте проверить целостность баллончика при помощи мыла, которое покажет возможный утечку газа.

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