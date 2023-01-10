Страшная трагедия произошла в одноэтажном доме в Днепропетровской области.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУ ГСЧС Днепропетровщины, сообщение о пожаре в частном доме, расположенном на улице Чкалова поселка Днепровское, поступило 10 января.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Пострадавший владелец домовладения – мужчина, 1983 года рождения, уже находился снаружи. Он получил многочисленные ожоги тела», – рассказали спасатели.

Выяснилось, что внутри дома остались женщина и ребенок.

Пожар был локализован около четырех часов утра, окончательно потушить огонь удалось около шести.

Укротив пламя, пожарные нашли в доме обгоревшие тела погибшей матери, 1989 года рождения, и ее дочери, 2019 года рождения.

Также огонь уничтожил крышу дома и домашнее имущество внутри площади 70 кв.м.

О причинах пожара пока не сообщается.

Напомним, ранее стало известно о пожаре в квартире, в которой находились трое детей - спасти смогли не всех.

Также сообщалось о гибели последней жительницы украинского села, в котором проживали сотни человек.

Кроме того, Politeka.net писала, что автомобиль со взрослыми и детьми сорвался с моста в реку, спасти никого не удалось - кадры несчастья.