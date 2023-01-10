Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУ ГСЧС Днепропетровщины, сообщение о пожаре в частном доме, расположенном на улице Чкалова поселка Днепровское, поступило 10 января.
«Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Пострадавший владелец домовладения – мужчина, 1983 года рождения, уже находился снаружи. Он получил многочисленные ожоги тела», – рассказали спасатели.
Выяснилось, что внутри дома остались женщина и ребенок.
Пожар был локализован около четырех часов утра, окончательно потушить огонь удалось около шести.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Разгерметизировался прямо в небе: пассажир российского самолета успел сделать кадры ЧП
Судья пришел за гуманитаркой и вызвал полицию, потому что его семья такого не ест: чем все закончилось
"Нельзя смотреть без слез": строения после взрывов сравняло с землей, под завалами люди
Надвигается погодная аномалия, дан неутешительный прогноз: "Происходит раз в три или семь лет"
Укротив пламя, пожарные нашли в доме обгоревшие тела погибшей матери, 1989 года рождения, и ее дочери, 2019 года рождения.
Также огонь уничтожил крышу дома и домашнее имущество внутри площади 70 кв.м.
О причинах пожара пока не сообщается.
Напомним, ранее стало известно о пожаре в квартире, в которой находились трое детей - спасти смогли не всех.
Также сообщалось о гибели последней жительницы украинского села, в котором проживали сотни человек.
Кроме того, Politeka.net писала, что автомобиль со взрослыми и детьми сорвался с моста в реку, спасти никого не удалось - кадры несчастья.