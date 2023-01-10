Руководитель ассоциации пекарей Александр Тарасенко рассказал, как изменится цена на хлеб в ближайшее время.

Как пишет Politeka.net, существенное подорожание хлеба и дефицит продукта пока не стоит ждать. Об этом эксперт Александр Тарасенко сообщил во время телемарафона, передает "УНИАН".

По мнению руководителя ассоциации, в Украине достаточно запаса зерновых, поэтому переживать не стоит. Но есть другая проблема - электроэнергия, которая необходима для изготовления продукции на пекарнях.

"Мы вынуждены значительную часть хлеба производить с помощью генераторов, но не все предприятия имеют возможность их приобрести. Потому что это дорогостоящая вещь. Например, генератор, который может обеспечить потребности средних размеров хлебозавода, стоит на сегодняшний день 3-4 млн гривен. Для хлебозавода это большие средства, а льготное кредитование, к сожалению, ограничено", - отметил специалист.

Также эксперт добавил, что электроэнергия из генераторов намного дороже, поэтому данный факт отражается на стоимости хлеба. Также негативно влияют на цену еще и логистические затраты. При этом специалист подчеркнул, что в прошлом году хлеб подорожал значительно меньше, чем другие продукты питания. Рост составил примерно 20-25% по Украине в целом.

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