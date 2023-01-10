Пришедший в Украину грипп достаточно опасен и может представлять угрозу для жизни.

Об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха в интервью Obozrevatel.

По ее словам, грипп является очень серьезной инфекцией, характеризующейся осложнениями с поражением разных органов и систем.

«Часто и наиболее грозное осложнение – это тяжелая пневмония, воспаление легких. И от этого действительно можно умереть», – подчеркнула профессор.

Ворвавшийся в Украину грипп вызывает крайне тяжелые осложнения органов и систем и может представлять угрозу для жизни – не только для пожилых людей, но и для детей.

«Кроме того, грипп вызывает обострение всех других хронических заболеваний, прежде всего у людей пожилого возраста. Грипп дает такое осложнение как миокардит, воспаление сердечной мышцы. Случались смертельные случаи среди детей от такого осложнения. Поэтому это может быть действительно очень опасной и угрожающей инфекцией», - заверила доктор.

Алла Волоха советует украинцам привиться от гриппа. Если привиться сейчас, через две недели организм будет иметь достаточный уровень защиты и будет защищен еще в феврале и в марте.

«Из-за пандемии коронавируса несколько лет подряд мы были ограничены в контактах, поэтому и грипп не был столь чрезвычайно актуален. В этом году контактов больше, и у нас достаточно тревожная ситуация с этой инфекцией», - пояснила медик.

Добавим, в столице за прошлую неделю, со 2 по 8 января, выявили 230 случаев заболевания СОVІD-19. Это на 48 случаев больше, чем за предыдущий период.

От осложнений коронавируса в начале января умерли шесть человек.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации.

Среди пациентов: 142 женщины от 18 до 94 лет и 88 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. Заболели также 14 детей – от 9 месяцев до 16 лет.

Напомним, Пенсионный фонд теперь производит все страховые выплаты: как изменятся суммы.

Ранее сообщалось, что с 1 января заработал важный закон по ежемесячным выплатам – кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.

Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.