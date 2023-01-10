Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

Утверждается, что во время экскурсии певец рассказал, что в детстве хотел стать суворовцем, но мечте не суждено было осуществиться.

Певец Серега, который долгое время жил в Украине, посетил Минское суворовское училище.



Похвалил «советские традиции и образование».https://t.co/1OMlnVwqtH pic.twitter.com/S305439Psk — Зеркало | Новости (@zerkalo_io) January 9, 2023

В комментарии ВоенТВ певец рассказал, что остался экскурсией доволен: «За образование нужно бороться и я пришел сюда в том числе, чтобы убедиться, что здесь за умы, сердца и души детей борются. Здесь основа — это советские традиции. Это традиция советского образования. Вот это ключевое. Здесь ребята получают среднее школьное образование и при этом готовятся защищать то, что есть их ценности».

В соцсетях снимки Сереги с оружием в руках вызвали бурю негодования.

«С Украины тырнули или по своему выбору?», «Интересно, он поедет за усатого на танке против Украины? Или дальше будет про пользу овсянки на молоке рассказывать?», «Певец одной песни», «Как думаете, чему учит белорусских кадетов пролукашенковский рэпер Серёга?», «Эх, а когда-то реперы были в тусовке антифа», «Чёрный бумер уже не тот. Когда на фронт Серёга поедет, а то всё по тылу да по тылу».

В комментариях певцу также указали на то, что он неправильно держит оружие:

«Первое фото называется "прощай, плечо", или "как выронить автомат не прилагая больших усилий"», «Покажите ему, как правильно держать автомат».

Напомним, ранее был раскрыт диагноз путиниста Никиты Михалкова, которого увезли в больницу.

Также сообщалось, что Максим Галкин дал впечатляющий урок Газманову и Меладзе.

Ранее в Сети появилось видео, на котором путинист Олег Газманов, выступая на корпоративе в Дубае, потребовал дать ему отдохнуть на просьбу гостей осудить войну в Украине.