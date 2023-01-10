Украинский телеведущий Анатолий Анатолич не выдержал после последнего поста пропагандистского артиста и написал несколько ярких комментариев.

Эстрадный пропутинский певец Филипп Киркоров через день после внедрения санкций СНБО решил прокомментировать волю украинцев и президента независимого государства Владимира Зеленского. Артист проявил неуважение к лидеру соседнего государства, упомянув об их сотрудничестве в прошлом и назвав главу Украины "зайкой".

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич не выдержал после последнего поста пропагандистского артиста и написал несколько ярких комментариев у себя в Инстаграм-Сториз.

В своем тексте оскорбленный Филипп Киркоров сравнил Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и заявил, что его песни "невозможно отменить". Путинист спроецировал российскую реальность на Украину, заявив, что это в нашей стране фанатики захватили СМИ, запрещают слушать своих близких в рф и читать "альтернативные новости".

Анатолий Анатолич не стал оскорблять путиниста, а лишь высказал желание - чтобы артиста мобилизировали и отправили на Бахмут.

"Очень хочу, чтобы этого гея-гомофоба мобилизировали и отправили воевать в составе зековской армии россии. Из него такой классный чернобривец весной под Бахмутом прорастет", - отметил Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.