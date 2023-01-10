Магнитные бури в январе будут беспокоить украинцев несколько раз, прогноз опасных дней.

В январе на Земле ожидается несколько магнитных бурь, первая из которых накроет планету уже в начале года. Об этом свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Так, первая магнитная буря января была 3 января, и она была слабой. Кроме того, "штормить" нашу планету будет также 19-20 января. Геомагнитное поле будет возбужденным 4 и 18 января. В остальные дни месяца ожидается, что обстановка будет спокойной, с возможностью небольших колебаний. Вместе с тем, прогноз на тот длительный срок может быть не точным и еще может измениться.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

Магнитная буря: какое влияние может оказывать на здоровье и самочувствие

Вторая магнитная буря января будет иметь слабую интенсивность, однако может ухудшить самочувствие метеочувствительных людей, а также людей с хроническими заболеваниями. В этот период следует воздерживаться от физических нагрузок и ограничить употребление тяжелой пищи. Кроме того, могут наблюдаться такие симптомы:

нарушение сна,

раздражительность и подавленное настроение,

головная боль или головокружение,

боль в сердце,

повышенное или пониженное артериальное давление,

боль в спине и суставах,

апатия и тревога,

обострение хронических заболеваний.

Чтобы защитить свое здоровье и самочувствие, рекомендуют:

Избегать стрессов.

​​​Следить за своим ментальным здоровьем.

Отказаться от алкоголя.

Пить больше чистой воды или травяного чая.

Играть на свежем воздухе.

Принять ванну с солью.

Настроить режим сна.

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