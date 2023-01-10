В январе на Земле ожидается несколько магнитных бурь, первая из которых накроет планету уже в начале года. Об этом свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Так, первая магнитная буря января была 3 января, и она была слабой. Кроме того, "штормить" нашу планету будет также 19-20 января. Геомагнитное поле будет возбужденным 4 и 18 января. В остальные дни месяца ожидается, что обстановка будет спокойной, с возможностью небольших колебаний. Вместе с тем, прогноз на тот длительный срок может быть не точным и еще может измениться.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

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Магнитная буря: какое влияние может оказывать на здоровье и самочувствие

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Вторая магнитная буря января будет иметь слабую интенсивность, однако может ухудшить самочувствие метеочувствительных людей, а также людей с хроническими заболеваниями. В этот период следует воздерживаться от физических нагрузок и ограничить употребление тяжелой пищи. Кроме того, могут наблюдаться такие симптомы:

  • нарушение сна,
  • раздражительность и подавленное настроение,
  • головная боль или головокружение,
  • боль в сердце,
  • повышенное или пониженное артериальное давление,
  • боль в спине и суставах,
  • апатия и тревога,
  • обострение хронических заболеваний.

магнитные бури, скрины

Чтобы защитить свое здоровье и самочувствие, рекомендуют:

  • Избегать стрессов.
  • ​​​Следить за своим ментальным здоровьем.
  • Отказаться от алкоголя.
  • Пить больше чистой воды или травяного чая.
  • Играть на свежем воздухе.
  • Принять ванну с солью.
  • Настроить режим сна.

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