В январе на Земле ожидается несколько магнитных бурь, первая из которых накроет планету уже в начале года. Об этом свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.
Так, первая магнитная буря января была 3 января, и она была слабой. Кроме того, "штормить" нашу планету будет также 19-20 января. Геомагнитное поле будет возбужденным 4 и 18 января. В остальные дни месяца ожидается, что обстановка будет спокойной, с возможностью небольших колебаний. Вместе с тем, прогноз на тот длительный срок может быть не точным и еще может измениться.
Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.
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Вторая магнитная буря января будет иметь слабую интенсивность, однако может ухудшить самочувствие метеочувствительных людей, а также людей с хроническими заболеваниями. В этот период следует воздерживаться от физических нагрузок и ограничить употребление тяжелой пищи. Кроме того, могут наблюдаться такие симптомы:
- нарушение сна,
- раздражительность и подавленное настроение,
- головная боль или головокружение,
- боль в сердце,
- повышенное или пониженное артериальное давление,
- боль в спине и суставах,
- апатия и тревога,
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы защитить свое здоровье и самочувствие, рекомендуют:
- Избегать стрессов.
- Следить за своим ментальным здоровьем.
- Отказаться от алкоголя.
- Пить больше чистой воды или травяного чая.
- Играть на свежем воздухе.
- Принять ванну с солью.
- Настроить режим сна.
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