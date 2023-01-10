У кого из украинцев и за что могут отобрать часть пенсий, что известно.

Часть пенсии у украинцев могут забрать по целому ряду оснований. К примеру, если в начислении пенсионных выплат возникла переплата по вине пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Как и почему возникает переплата

Переплата – сумма пенсии (с надбавками, повышениями, с суммой индексации и т.д.), выплаченная по разным причинам сверх размера, определенного законодательством. Одна из основных причин возникновения переплат – пенсионеры не сообщают органам Пенсионного фонда о трудоустройстве.

В частности, в случае трудоустройства пенсионера проведение перерасчета при увеличении размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность для исчисления минимального размера пенсии или доплаты за сверхнормативный страховой стаж, законодательством не предусмотрено. Кроме того, безработным пенсионерам, содержащим детей до 18 лет, государство дополнительно доплачивает 150 грн.

Что грозит пенсионерам в случае обнаружения переплаты

Следует помнить, что государство систематически сверяет данные с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей. Именно в рамках этой процедуры чаще всего обнаруживается факт трудоустройства пенсионера.

Чтобы избежать переплат, украинцам, которые вышли на пенсию, но снова устроились на работу, необходимо в течение 10 дней сообщить об этом органам Пенсионного фонда. Если же во время сверки данных окажется, что пенсионер не сообщал о своем трудоустройстве, вышеупомянутую надбавку больше не будут начислять, а полученные чрезмерно им средства придется вернуть.

Какую еще прибавку к пенсии могут получать украинцы

Ежемесячная надбавка в размере 10% от прожиточного минимума начисляется пенсионерам, получившим статус почетного донора крови. Теперь доплата составляет 258,90 грн в месяц. Размер надбавки напрямую зависит от размера прожиточного минимума.

Получить статус почетного донора крови в Украине можно, если человек бесплатно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Какие документы нужны для назначения пенсии

На пенсию по возрасту могут претендовать граждане, достигшие 60 лет и имеющие необходимое количество стажа (29 лет в 2022 году и 30 лет в 2023). Но это не все: в Пенсионном фонде вас попросят предоставить еще некоторые документы, а именно:

копию паспорта;

идентификационный код;

сведения о зарплате;

документ, подтверждающий стаж человека;

трудовую книжку (при необходимости).

При необходимости – копию свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о заключении брака, диплома об образовании и т.д.

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