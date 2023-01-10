Стал известен финал трогательной истории о собаке, которая разыскивала свою хозяйку, бегая и даже ездя по батаготысячному городу.

Как сообщает Politeka.net, на днях запорожские инспекторы получили вызов о потерявшейся собаке.

Заявитель сообщил, что пес долго сидит возле магазина и ищет знакомые глаза.

«На месте патрульные обнаружили четырехлапого найду. Песик был довольно дружелюбным и сразу пошел на контакт. Поскольку на дворе была слишком низкая температура воздуха, полицейские посадили хвостатика в служебный автомобиль. Однако найти владельца не удалось, так что патрульные доставили его в приют», - рассказали в патрульной полиции Запорожской области.

Впоследствии на местных пабликах появилась информация, что этот четырехлапый путешественник уже успел попутешествовать на маршрутке через весь город.

Через некоторое время благодаря информации от зооволонтера наконец-то удалось установить владелицу пса.

Оказалось, что его зовут Тайсон и он очень обрадовался, увидев свою хозяйку.

В комментариях к сообщению украинцы высказывают мнение, что владелице Тайсона нужно показать, "где продается поводок для собаки".

«Хорошая новость! Но можно ли теперь о законах и ответственности? Админпротокол на владелицу составили? Потому что этот случай говорит о нарушении правил содержания животного по ЗУ 3447-IV по нескольким пунктам», «Большое Спасибо за неравнодушие, доброту!», - пишут пользователи Facebook.

Напомним, собака Александра Лукашенко валялась на столе среди тарелок гостей.

Также сообщалось, что полиция бросилась на поиски маленькой украинки, ушедшей из дома в 13-градусный мороз.

Кроме того, Politeka.net писала, как украинец, пытаясь бежать в Румынию и увидев полицейских, оказался в ловушке.