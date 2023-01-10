По словам астрологов, самыми верными друзьями являются лишь три представителя зодиакального круга.

Речь идет о Тельцах, Водолеях и Раках.

Представители этих знаков Зодиака никогда не подведут в трудную минуту и ​​помогут как словом, так и делом.

Тельцы

Они всегда готовы выслушать своих друзей, оказать им помощь. Это люди, которые точно не забудут поздравить с праздниками и будут заботиться о тех, кто им близок.

Водолей

Водолеи очень свободолюбивы и независимы. Представители этого знака отличаются тем, что имеют свой взор на все в жизни. Но они являются очень надежными в жизни и буквально окружают вниманием друзей.

Рак

Представители этого знака воспринимают людей такими, как они есть, и всегда готовы протянуть руку помощи. Они способны терпеливо выслушать и дать дельный совет. Кроме того, у них очень большое сердце и готовы поделиться последним с нуждающимися.

Ранее сообщалось, что три знака Зодиака проведут начало года не очень удачно - в январе они могут столкнуться с неприятностями.

Астрологи прогнозируют, что трудности будут связаны с тремя ретроградными планетами: Марсом, Меркурием и Ураном.

Рыбы

Январь будет сложным для Рыб - карьера не пойдет вверх, возможны неожиданные проблемы.

Однако нужно помнить, что даже самую черную полосу пережить легче, если рядом есть люди, способные поддержать. Поэтому не стоит погружаться в одинокие размышления и самоизоляцию.

Рак

Январь станет для Раков периодом разочарований. Этому знаку Зодиака придется столкнуться с предательством самого близкого человека. Финансовые проблемы еще больше усугубят неблагоприятную ситуацию.

Стрелец

В январе ждет признание и успех, однако в личной жизни будут тотальные неурядицы и опустошения.

Стрельцам следует научиться справляться с гневом.

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