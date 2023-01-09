Отец-военный маленького Назара с Волыни вышел на связь и записал успокоительное видео для украинцев.

Несколько месяцев назад в сети завирусилось видео с маленьким Назаром с Волыни, который так искренне и по-детски непосредственно успокаивает маму. В ролике видно, что мальчик возился на кухне и рассыпал муку, а когда зашла мама и со слезами начала осматривать его хозяйствование, то начал ее успокаивать.

После того, как видео посмотрели миллионы людей, и Назар стал популярным в соцсетях, его прозвали "маленьким Арестовичем", который успокаивает всех украинцев. О мальчике сняли сюжеты на телевидении, и оказалось, что его папа Олег военный и сейчас защищает Украину на фронте.

Теперь он вышел на связь и записал ролик, в котором также успокоил украинцев. Соответствующее видео распространила 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого в своем Facebook. В ролике отец Назара, воин княжеской бригады, успокаивает всю Украину.

"Не психуйте! Все будет хорошо, все будет Украина. Будет мир, выгоним врага с нашей земли, все будет хорошо. Главное не психовать", — сказал воин Олег, отец настоящей интернет-знаменитости.

Вот такая семейная "психотерапия" от Назара с Олегом – лучшее для тех, кто потерял позитив.

Стоит отметить, что мама Назара Ольга сняла то самое знаменитое видео как раз для папы мальчика, который на фронте. Ребенок в общении с журналистами посоветовал "не психовать и дождаться победы".

Напомним, В России разгорелся очередной пожар, кадры: "пытаются погасить с ночи".

Как сообщала Politeka, Одесская пограничница попала в скандал из-за Нового года в Париже, кадры: "Народ возмутился".

Также Politeka писала, что Судья пришел за гуманитаркой и вызвал полицию, потому что его семья такого не ест: чем все закончилось.