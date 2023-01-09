Следователи Государственного бюро расследований сообщило о подозрении работнице одного из райотделов Управления Государственной миграционной службы Украины в Луганской области. Как оказалось, женщина после оккупации перекинулась на сторону врага и получила должность в оккупационной структуре.
Об этом сообщили на сайте ГБР.
После захвата россиянами населенных пунктов Сватовского района Луганской области, бывшая сотрудница миграционной службы начала работать в так называемом "Миловском районном отделе внутренних дел МВД лнр".
Она выдает российские паспорта на временных оккупированных территориях. Украинцев, оставшихся на временно оккупированной территории, часто заставляют получать российские паспорта.
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"Экс-сотрудница миграционной службы сообщена о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция пола предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Луганская областная прокуратура. Государственное бюро расследований предостерегает всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками. Суровое наказание за такие преступления неотвратимо", - говорится в сообщении ГБР.
Отметим, что в целом, почти за год противостояния Украины вооруженной агрессии РФ по состоянию на начало января 2023 года ГБР расследует 1 тыс. 180 уголовных производств по преступлениям против основ Национальной безопасности.
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