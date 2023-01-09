Так, ведущий TVP Info Милош Клечек заявил, что депутат Бурый якобы обогащается на продаже овощей из страны-агрессора России.
Клечек с иронией указал на заявление Бурого о том, что в стране "недорогое топливо".
"Ты такой умник, пожалуйста, это тебе", - произнес депутат и вынул из кармана огурец.
Сенатор достал из кармана огурец, подошел к журналисту, заявил, что Клечек и сам зарабатывает огромные деньги, работая на государственном канале, и раздавил на столе перед ним огурец.
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Ведущий не растерялся и швырнул огурец обратно, и попросил забрать свой овощ.
Ранее сообщалось, что в Польше столкнулись два автомобиля - в одном из них ехали двое пьяных украинцев.
Полицейские, прибывшие по вызову на ДТП в Вильчицах, обнаружили два разбитых автомобиля и лиц, участвовавших в столкновении.
С установкой водителя автомобиля Peugeot возникла проблема - оба ехавших мужчин отрицали, что были за рулем.
К тому же от обоих сильно пахло алкоголем. У 23-летнего мужчины алкотестер показал аж 2,3 промилле, а у 32-летнего — более 0,5 промилле. Только в отделении полиции виновник столкновения рассказал правду.
Выяснилось, что ездил на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на другой автомобиль 32-летний украинец.
Он признался, что имеет действующий запрет на управление транспортными средствами. Мужчине грозит до 5 лет заключения.
Напомним, что в Киевской области сын убил родную мать – тело женщины нашла дочь.
Также сообщалось, что жизнь украинской семьи оборвалась в один момент - жертвами очередной атаки со стороны оккупантов стали мать, отец и их 12-летний сын.
Кроме того, Politeka.net писала, что похоронили 22-летнюю Оксану, которую убила российская ракета.