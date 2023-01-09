Так, 10-11 января в Украине будут с сильным ветром, сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
«Учитывайте в одежде, стоянках, креплениях, парковках, на дорогах», – предупредила Диденко.
А вот температурный режим будет без особых изменений.
"В течение дня ожидается в восточных областях -3-8 градусов (ночью еще сильнее поморозит), в западных областях +2+7 градусов, в южной части +6+10 градусов, в Запорожье холоднее, до -3 градусов. На севере и в центре в течение дня 10-11 января от 3 мороза до 2 тепла", - рассказала Диденко все прогнозу на ближайшие дни.
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Что касается осадков, ожидается дождь и мокрый снег в западных областях, вероятно, в Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков.
А вот в Киеве во вторник и в среду снега не будет.
«Ветер юго-восточный, сильный, порывистый. Ночью до -5-8 градусов, днем -1-3 градуса», – добавила Наталья Диденко.
В дальнейшем в Украину придет потепление. Это произойдет 13-14 января.
Напомним, климатологи предупредили об аномальной погоде.
Причиной станет естественный феномен Эль-Ниньо, для которого характерно аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана. В среднем это явление происходит раз в три или семь лет и может длиться до 18 месяцев.
Синоптики также объяснили рекордную "жару" в разгар зимы.
Как оказалось, нечего радоваться.
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