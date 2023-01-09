Как сообщает телеграм-канал "Астра", в Южно-Сахалинске горит бизнес-центр.
"Горит офисное здание на улице Чехова", - сообщают местные жители.
Причины на данный момент неизвестны. На месте ЧП работают спасатели.
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Судя по опубликованным кадрам, пожар пытаются погасить с ночи - в сети есть фото сделанные с места ликвидации огня днем и ночью.
Ранее пожар произошел одном из зданий МИД РФ, которое расположено в Москве.
Пожар произошел в административном здании МИД России, которое расположено в районе Арбата в Москве. Пожарным удалось довольно оперативно ликвидировать возгорание.
"В одном из помещений произошло возгорание на площади 2 кв. м. Оно было ликвидировано в 17:43 (по местному времени, - прим. ред). Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в пресс-службе МЧС.
Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала событие в своем тг-канале.
"В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание", - написала Захарова.
По ее заявлению, рабочие помещения не пострадали, ведь пожал произошел в подвале.
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