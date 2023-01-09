Украинцы отреагировали на видеообращение народной артистки Украины Нины Матвиенко, где она призналась Валерию Залужному в любви.

Матвиенко сказала, что очень любит Залужного и гордится им, кроме того артистка добавила, что даже вышла бы за него замуж, будь помоложе.

Главнокомандующий ВСУ Залужный отреагировал на такое приятное видео и поблагодарил Нину Митрофановну за поддержку. Он сказал, что она – великая молодец, и что именно таких людей ВСУ защищают от российских оккупантов.

"Нина Матвиенко сделала для Украины гораздо больше, чем некоторые министры культуры. Ее голос навсегда останется голосом Украины!", "Ничего, что он женат?", "Но это подчеркнуто его мужество и разум. Каждая хотела бы себе такого мужчину. У певицы мужчина за ней как за каменной стеной", "Размечталась! Вспомнила бабка, когда девкой была", "Що з літ то зрозуму, замуж хочет", " Я, тоже уважаю этого прекрасного генерала,и если бы я имела такого сына и гордилась ,и молилась днём и ночью", - пишут украинцы в комментариях к новости.

Напомним, в Минобороны Украины сделали важное заявление о новой волне мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов предупредил Залужного об опасности.

Также напомним, что Валерий Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.