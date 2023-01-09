Политолог Вадим Карасев объяснил, что призыв к рождественскому перемирью – это еще одно поражение россии, только уже на религиозном фронте.
Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
По словам эксперта, призыв со стороны россии и патриарха кирилла в частности пойти на рождественское перемирье – это попытка поддержать русскую православную церковь, позиции которой с началом полномасштабной войны против Украины существенно ослабли, снизились.
«Имеют место претензии и амбиции русской православной церкви на такую транснациональную миссию и функцию как транснациональная православная церковь. За 2022 год она все больше и больше становится все российской. Потому что разрывают связи с российской православной церковью и балтийские православные церкви, Греция, Македония тоже. И другие православные церкви все дальше и дальше, больше и больше дистанцируются от русской церкви», - объясняет Вадим Карасев.
Поэтому, констатирует политолог, россии надо было как-то компенсировать это отступление или эти поражения на религиозных фронтах. Тем не менее, отмечает он, призыв к перемирью на Рождество – это была не совсем удачная попытка компенсировать распадающиеся транснациональное православное пространство, руководить которым претендовала русская православная церковь.
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