Супермаркеты не имеют права требовать компенсации поврежденных покупателем товаров в торговом зале.

В Украине часто обманывают покупателя надписями о том, что магазин не несет ответственности за сохранность вещей, оставленных в камерах хранения.

Об этом говорится В Госпотребслужбе.

"Если вы положили вещи в камеру хранения магазина, администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность ваших вещей, даже несмотря на наличие объявления об обратном.

Администрация берет на себя обязанность по сохранности сданных покупателями на хранение вещей. Это подтверждается выдачей покупателю номерного жетона, другого знака, удостоверяющего принятие вещи на хранение (согласно статье 937 Гражданского кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

То есть, если вы оставили свои вещи, а их украли, магазин обязан вам компенсировать потерянное.

Кроме того в Госпотребслужбе рассказали, нужно ли платить, если что-либо разбил в супермаркете.

В статье 323 Гражданского кодекса Украины говорится, что ответственность за риск случайного уничтожения или порчи имущества несет его владелец, если иное не установлено договором. То есть - супермаркет.

Рекомендуется ссылаться на часть 2 статьи 17 Закона Украины "О защите прав потребителей", согласно которой запрещается принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ассортимента.

Напомним о счетах и отключение света: в "Нафтогазе" сообщили важную информацию относительно платежек.

Также сообщалось, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.