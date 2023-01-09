Житель Харькова рассказал, что сначала помогал друзьям, которым нужно было воспользоваться интернетом или согреться.
Сейчас Денис приглашает всех, кто нуждается в помощи или оказался в сложной ситуации.
О своем "пункте несокрушимости" Денис Котенко написал на сайте объявлений, сообщает "Суспільне".
Раньше он жил вместе с женой, пятью детьми и собакой, однако в начале войны вывез семью на запад Украины.
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Сейчас с Денисом живет Владислав из Купянска, поскольку ему негде жить и он восстанавливает потерянные документы.
"Я был в оккупации с начала войны, и была у меня проблема – потерял паспорт. Россияне предлагали получить российское гражданство, но я наотрез отказывался. В Украине родился, в Украине и хочу жить", – говорит Владислав.
Ранее в Буче Киевской области открыли «юрту несокрушимости», в которой есть пункт обогрева на случай блекаута.
Как сообщили в местном горсовете, необычный пункт обогрева заработал при поддержке посольства Казахстана в Украине.
В день открытия в юрте, несмотря на похолодание, была теплая и дружеская атмосфера, было вкусно и музыкально-патриотично.
Людей угощали пловом и горячим чаем с печеньем, а выступала для присутствующих группа «Музыкальные дети Бучи».
Сообщается, что юрта установлена в микрорайоне, который больше всего пострадал от военных действий.
Напомним, в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.
Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.
Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.