Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела пострадали 7 человек. Среди них 13-летняя девочка.

Ранее Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по местному рынку, предварительно из ЗРК С-300.

Тем временем в сети появились кадры с места новой атаки.

Постройки превратились в руины, под завалами могут оставаться люди. Спасательная операция продолжается, работают экстренные службы.

«Очередной террор наших людей в начале недели. Это ужасающие фото, на которые нельзя смотреть без слез. Но эти фото должны видеть мир и усиливать помощь в преодолении российской тирании», - прокомментировал кадры заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

ОБНОВЛЕНО:

По уточненной информации, погибла 60-летняя женщина.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мир снова увидел, что Россия лжет даже тогда, когда сама своими заявлениями привлекает внимание к ситуации на фронте.

"Российские обстрелы Херсона зажигательными боеприпасами – сразу после Рождества. Удары по Краматорску и другим городам Донбасса – именно по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о якобы «молчании» их армии. Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру… Все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы «перемирии». Ни одна попытка России манипулировать дипломатией и политикой никогда уже не сработает…», – подчеркнул президент Украины.

Ранее стало известно об огненной трагедии - сильный пожар произошел в квартире, в которой находились трое детей.

Кроме того, Politeka.net писала о трагедии, которая произошла в команде пса Патрона.

Также сообщалось, что российский самолет рухнул между домами.