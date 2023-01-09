Страшный пожар произошел в квартире, в которой жила квартира с тремя маленькими детьми.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на спасателей ГСЧС Днепропетровской области, все произошло в городе Никополь 8 января по улице Добролюбова.

Так, прибыв на место вызова, пожарные увидели, что из квартиры на пятом этаже пятиэтажного жилого дома идет густой дым.

В квартире, в которой произошел пожар, жили двое родителей и трое детей.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений малыши уже находились на улице. Но девочка 2019 года рождения находилась без сознания.

«Чрезвычайники провели реанимационные мероприятия по прибытию экстренной медицинской помощи. К сожалению, ребенка спасти не удалось», – рассказали в ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

Также на пожаре получили травмы и госпитализированы в больницу девочка, 2018 года рождения и мальчик, 2021 года рождения. Предварительный диагноз детей – отравление продуктами горения.

В 18:35 пламя было локализовано, а в 18:53 – ликвидировано.

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