Как сообщает Politeka.net со ссылкой на спасателей ГСЧС Днепропетровской области, все произошло в городе Никополь 8 января по улице Добролюбова.
Так, прибыв на место вызова, пожарные увидели, что из квартиры на пятом этаже пятиэтажного жилого дома идет густой дым.
В квартире, в которой произошел пожар, жили двое родителей и трое детей.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений малыши уже находились на улице. Но девочка 2019 года рождения находилась без сознания.
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«Чрезвычайники провели реанимационные мероприятия по прибытию экстренной медицинской помощи. К сожалению, ребенка спасти не удалось», – рассказали в ГУ ГСЧС Днепропетровской области.
Также на пожаре получили травмы и госпитализированы в больницу девочка, 2018 года рождения и мальчик, 2021 года рождения. Предварительный диагноз детей – отравление продуктами горения.
В 18:35 пламя было локализовано, а в 18:53 – ликвидировано.
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