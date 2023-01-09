Украинцам рассказали, как восстановить утраченное или поврежденное пенсионное удостоверение

Согласно части 4 статьи 44 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда Украины выдают пенсионные удостоверения. Если пенсионер потерял документ или был поврежден, – он может получить новый. Для этого необходимо подать заявление на изготовление нового пенсионного удостоверения.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.

Сделать это можно несколькими способами: обратившись в любой удобный территориальный орган Пенсионного фонда Украины; через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) или с помощью мобильного приложения Пенсионный фонд. При личном обращении заполняется соответствующее заявление, предъявляется паспорт и прилагается фото.

На вебпортале электронных услуг Фонда заявление на изготовление пенсионного удостоверения содержится в разделе "О пенсионном обеспечении".

Из мобильного приложения "Пенсионный фонд" нужно выбрать вложение "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" - "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения". Получить пенсионное удостоверение можно в выбранном сервисном центре Фонда (отмечается человеком при подаче заявления).

Альтернативой бумажному пенсионному удостоверению для многих пенсионеров может стать электронное отображение пенсионного удостоверения в мобильном приложении Действие. Оно имеет такую же юридическую силу, как и традиционное пенсионное удостоверение.

Иногда возникают ситуации, когда пенсионер по определенным причинам не может самостоятельно получить новое бумажное пенсионное удостоверение. Тогда документ могут выдать лицу, представляющему интересы пенсионера, и полномочия которого оформлены в установленном законодательством порядке.

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