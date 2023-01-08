Температура будет колебаться от ночных -15-18 градусов в Сумской, Харьковской, Полтавской областях до дневных +5+9 градусов в западных областях. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.
В ближайшую ночь ожидается -3-9 градусов, на Левобережье -12-18 градусов, на западе Украины около нуля.
Днем 9-го января теплее всего будет в западных областях, +4+9 градусов, на Левобережье -3-7 градусов, на остальной территории от 3 мороза до 3 тепла.
"Особый нюанс завтрашних суток - сильный ветер! Юго-восточный ветер будет достигать штормовых 15-22 метров в секунду. Очень осторожно паркуйте автомобили, не задерживайтесь под деревьями, конструкциями, закутывайтесь поплотнее", - подчеркнула Наталья Диденко.
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Снег пройдет местами в северных областях, мокрый снег и дождь возможны в западных областях, на остальной территории Украины - без существенных осадков.
В Киеве 9 января пройдет небольшой снег. Сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 метров в секунду. В ближайшую ночь в столице до -7 градусов, завтра днем потеплеет до оттепели.
Также синоптик добавила, что с Маланки-Василия, 13-14 января, в Украине начнется потепление.
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