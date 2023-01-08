В понедельник, 9 января, в Украине ожидается значительная температурная амплитуда.

Температура будет колебаться от ночных -15-18 градусов в Сумской, Харьковской, Полтавской областях до дневных +5+9 градусов в западных областях. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

В ближайшую ночь ожидается -3-9 градусов, на Левобережье -12-18 градусов, на западе Украины около нуля.

Днем 9-го января теплее всего будет в западных областях, +4+9 градусов, на Левобережье -3-7 градусов, на остальной территории от 3 мороза до 3 тепла.

"Особый нюанс завтрашних суток - сильный ветер! Юго-восточный ветер будет достигать штормовых 15-22 метров в секунду. Очень осторожно паркуйте автомобили, не задерживайтесь под деревьями, конструкциями, закутывайтесь поплотнее", - подчеркнула Наталья Диденко.

Снег пройдет местами в северных областях, мокрый снег и дождь возможны в западных областях, на остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве 9 января пройдет небольшой снег. Сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 метров в секунду. В ближайшую ночь в столице до -7 градусов, завтра днем ​​потеплеет до оттепели.

Также синоптик добавила, что с Маланки-Василия, 13-14 января, в Украине начнется потепление.

Также напомним, что после 1 января можно обменять старые лампочки на светодиодные – как и где.

Также сообщалось, как вернуть деньги из банкомата или терминала, если внезапно пропал свет: в ПриватБанке дали инструкцию.

Кроме того, Politeka.net писала, кому придется уплатить налог за использование генератора.