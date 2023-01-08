Из плена вернулось 50 наших воинов. Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.
Среди освобожденных Героев - 33 офицера и 17 представителей рядового и сержантского состава. Старшему освобожденному - 54 года, самому младшему - 19.
В этот раз в свои семьи возвращаются 25 представителей Вооруженных Сил Украины, 13 нацгвардейцев, четверо пограничников, трое представителей Военно-морских сил и пятеро терроборонцев. Среди освобожденных Защитников — 11 пленных с Чернобыльской АЭС, восемь защитников Мариуполя, девять защитников Киевщины, пленные с донецкого, харьковского, луганского направлений, а также Черниговщины и Херсонщины.
Это 36-й обмен с начала полномасштабного вторжения россии. Всего удалось вернуть домой уже 1646 человек - военных и гражданских.
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Ранее сообщалось, что в канун Нового года из плена врага в результате обмена были освобождены 140 украинских Защитников и Защитниц. Тогда домой вернулись 82 бойца Вооруженных сил Украины, 22 нацгвардейца, 15 воинов из территориальной обороны, 11 представителей Военно-морских сил и 10 военнослужащих Государственной пограничной службы. Среди освобожденных восемь женщин и 132 человека.
Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.
Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.