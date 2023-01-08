Оборвалась жизнь известного украинского актера, заслуженного артиста Украины Михаила Дроботова. О трагедии сообщили на сайте Одесского драмтеатра.

"С грустью сообщаем, что коллектив Одесского Областного Академического Драматического театра понес непоправимую потерю - на 65-м году внезапно ушел из жизни заслуженный артист Украины Михаил Дроботов. Известный артист, педагог, он сыграл много разнообразных ярких ролей, которые навсегда останутся в памяти и сердцах зрителей и коллег", - говорится в некрологе.

Прощание с Михаилом Дроботовым состоится 9 января в 11:30 в помещении Одесского Областного Академического Драматического театра.

Напомним, 4 января стало известно, что скончалась участница четвертого сезона "Голос країни" Екатерина Давыденко. Ей было всего 28 лет. У певицы осталась 9-летняя дочь Мария. Сестра покойной артистки сообщила, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Екатерина Давиденко родом из Донецка, но последние 10 лет проживала в Киеве. В 2014 году она принимала участие в вокальном шоу "Голос країни", где попала в команду Святослава Вакарчука, исполнив хит Virtual Insanity британской группы Jamiroquai.

Напомним, ранее стало известно о гибели участника "Лиги смеха" Ярослава Гаркавко.

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