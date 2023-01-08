С декабря в Украине назначением и выплатой субсидий занимается Пенсионный фонд Украины. Большинство украинцев привыкли к подобной помощи из госбюджета, однако некоторые категории населения получают отказ в ее оформлении. Чтобы не произошло непредвиденных ситуаций, лучше заранее поинтересоваться, входите ли вы в список граждан, которые могут получать субсидийные выплаты. Об этом пишет Telegraf.
Начисление субсидии происходит, если соответствующее заявление подавали следующие категории граждан:
- лица, зарегистрированные в определенном жилом помещении (дома/квартире);
- лица, не прописанные, но фактически проживающие в конкретном доме. При этом им должна начисляться плата за жилищно-коммунальные услуги, а на руках у человека должен находиться договор аренды жилья;
- индивидуальные дома, чьи дома еще не приняты в эксплуатацию;
- семьи, которые платят за коммуналку больше размера обязательного платежа. Подсчитать, так ли это, можно самому — с помощью специальной формулы;
- несовершеннолетние лица, оставшиеся без родительской опеки. За них в специальные органы обращаются опекуны.
Отдельную категорию субсидиантов сейчас составляют внутренне перемещенные лица, на переселение которых повлияла война.
Также за субсидией вы можете обратиться, даже если:
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- входите в перечень проживающих в домохозяйстве лиц, но находитесь за границей на период военного положения;
- владеете несколькими единицами недвижимости, право собственности на которые унаследовали;
- имеете задолженность по оплате ЖКУ, образовавшейся во время военного положения.
Размер выплат рассчитывается всегда индивидуально и зависит от общего дохода семьи, проживающей в том или ином домохозяйстве.
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