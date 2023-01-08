С декабря в Украине назначением и выплатой субсидий занимается Пенсионный фонд Украины. Большинство украинцев привыкли к подобной помощи из госбюджета, однако некоторые категории населения получают отказ в ее оформлении. Чтобы не произошло непредвиденных ситуаций, лучше заранее поинтересоваться, входите ли вы в список граждан, которые могут получать субсидийные выплаты. Об этом пишет Telegraf.

Начисление субсидии происходит, если соответствующее заявление подавали следующие категории граждан:

лица, зарегистрированные в определенном жилом помещении (дома/квартире);

лица, не прописанные, но фактически проживающие в конкретном доме. При этом им должна начисляться плата за жилищно-коммунальные услуги, а на руках у человека должен находиться договор аренды жилья;

индивидуальные дома, чьи дома еще не приняты в эксплуатацию;

семьи, которые платят за коммуналку больше размера обязательного платежа. Подсчитать, так ли это, можно самому — с помощью специальной формулы;

несовершеннолетние лица, оставшиеся без родительской опеки. За них в специальные органы обращаются опекуны.

Отдельную категорию субсидиантов сейчас составляют внутренне перемещенные лица, на переселение которых повлияла война.

Также за субсидией вы можете обратиться, даже если:

входите в перечень проживающих в домохозяйстве лиц, но находитесь за границей на период военного положения;

владеете несколькими единицами недвижимости, право собственности на которые унаследовали;

имеете задолженность по оплате ЖКУ, образовавшейся во время военного положения.

Размер выплат рассчитывается всегда индивидуально и зависит от общего дохода семьи, проживающей в том или ином домохозяйстве.

Напомним, В Минобороны пояснили, до какого года воинский учет женщин будет добровольным: "Единственная специальность, которая может подлежать мобилизации...".

Как сообщала Politeka, В МВД срочно предупредили украинцев о схеме с получением социальных выплат: как не потерять деньги.

Также Politeka писала, что Огромное количество украинских школьников выехало учиться за границу: цифра неумолимо растет.