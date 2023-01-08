В Харькове ребенок сутки прятался от матери в недострое. Полицейские вернули пропавшего ребенка родителям.

Об успешной поисковой операции сообщили в областном управлении полиции.

6 января в 18:00 правоохранителям поступило заявление от жительницы Киевского района об исчезновении ее 13-летней дочери. Сотрудники сектора ювенальной превенции и оперативники обнаружили девушку в недостроенном здании, где она пряталась почти сутки. Ребенок оказался в опасной ситуации, так как температура воздуха 6 и 7 января составляла 10-13 градусов ниже нуля.

Было установлено, что девочка ушла из дома из-за конфликта с матерью.

С ребенком полицейские провели профилактическую беседу. Также был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) КУоАП.

Ранее в понедельник утром, 2 января, 4-летний мальчик открыл окно на кухне и, перегнувшись, выпал с седьмого этажа.

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