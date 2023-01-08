Вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает внутренних переселенцев как можно быстрее трудоустраиваться на новом месте.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

«Для трудоустройства ВПЛ нужна инициатива двух сторон – тех, кому нужна работа, и тех, кто ее предоставляет. Поэтому я апеллирую к обоим. Работодателей призываю идти навстречу переселенцам и активнее давать им работу. Переселенцев призываю не ждать, активнее трудоустраиваться и улучшать свою жизнь», – сказала Верещук.

По ее словам, трудоустройство переселенцев – это не только доход, но и личное развитие, что тоже важно. Среди внутренне перемещенных лиц немало активных граждан, которые после переезда не стали рассчитывать только на помощь от государства, а устроились на работу и хорошо чувствуют себя на новом месте. Многие готовы остаться в тех общинах, куда переехали.

«Прежде всего, это результат успешной интеграции и свидетельства того, что трудолюбие украинцев всегда пригодилось в самых сложных условиях», - говорится в сообщении.

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