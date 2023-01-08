В результате масштабной аварии погибли 17 человек, еще 22 — получили ранения.

Грузовой автомобиль устроил ужасное ДТП, врезавшись в похоронную процессию. По словам очевидцев, люди делали "придорожные дары мертвым", прежде чем отправиться в крематорий. Грузовик внезапно врезался в конец очереди, прорвался через группу людей и наконец добрался до катафалка.

Трагедия произошла в воскресенье, 8 января, провинции Цзянси на востоке Китая. Об этом сообщает Al Jazeera.

Уже подтверждена гибель 17 человек, но количество жертв может возрасти, ведь среди 22 пострадавших есть люди в критическом состоянии.

#China: Atleast 17 deaths and 22 injured in a major traffic accident occurred in the Taoling Village section of the S517 connecting line in Youlan Town, #Nanchang County, #Jiangxi Province.

The cause of the accident is under investigation.pic.twitter.com/QQ5Ic7JPl5 — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) January 8, 2023

Приблизительно через час после того, как появилась новость об аварии, дорожная полиция предупредила водителей о тумане на участке дороги, где произошло ДТП.

"Видимость на дороге плохая, что может легко повлечь за собой дорожно-транспортные происшествия", - говорится в сообщении.

Власти сообщили, что пострадавшие были доставлены в больницу и что сейчас проводится расследование причин аварии.

A major traffic accident in Nanchang County, Jiangxi caused 17 deaths and 22 injuries.



A semi-trailer rushed into the funeral procession.#Chinapic.twitter.com/9XReyjiMWi — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) January 8, 2023

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