Грузовой автомобиль устроил ужасное ДТП, врезавшись в похоронную процессию. По словам очевидцев, люди делали "придорожные дары мертвым", прежде чем отправиться в крематорий. Грузовик внезапно врезался в конец очереди, прорвался через группу людей и наконец добрался до катафалка.
Трагедия произошла в воскресенье, 8 января, провинции Цзянси на востоке Китая. Об этом сообщает Al Jazeera.
Уже подтверждена гибель 17 человек, но количество жертв может возрасти, ведь среди 22 пострадавших есть люди в критическом состоянии.
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Приблизительно через час после того, как появилась новость об аварии, дорожная полиция предупредила водителей о тумане на участке дороги, где произошло ДТП.
"Видимость на дороге плохая, что может легко повлечь за собой дорожно-транспортные происшествия", - говорится в сообщении.
Власти сообщили, что пострадавшие были доставлены в больницу и что сейчас проводится расследование причин аварии.
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Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.