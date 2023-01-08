Епифаний отметил, что нардепы должны разработать специальный закон о деятельности УПЦ МП в Украине.
При этом он объяснил , почему нельзя одномоментно запретить деятельность московского патриархата.
Настоятель ПЦУ митрополит Епифаний отметил, что урегулирование деятельности УПЦ МП в Украине – это вопрос не вероисповедания, а нацбезопасности. При этом он сказал, что важно не нарушать права и свободы граждан.
Епифаний объясняет, что церковь не является юридическим лицом, поэтому запретить ее деятельность одномоментно невозможно – каждая религиозная община имеет свой отдельный юридический статус. Поэтому, по его мнению, все вытекает из предыдущего вопроса о выполнении закона о переименовании.
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"Если вы хотите оставаться в составе Русской православной церкви, вы должны изменить свое название. Если община примет такое решение, соответственно, она воплощает его в жизнь. Но я думаю, большинство общин не будут желать получить название Русской православной церкви, особенно во время войны , соответственно, примут решение присоединиться к единой Украинской Православной Церкви", – сказал Епифаний.
Настоятель ПЦУ подчеркнул, что во время войны вопрос нацбезопасности страны является приоритетным. При этом он считает, что в разрабатываемом законопроекте нужно продемонстрировать, что Украина – демократическая страна, в которой не запрещается исповедовать избранную гражданами веру.
Однако, по его словам, угроза от УПЦ МП – реальна. Это неотделимая часть РПЦ, которая на протяжении десятилетий пропагандирует в Украине идеологию русского мира.
Напомним, Украинская церковь впервые провела службу в Киево-Печерской Лавре, видео: "получила второе рождение".