Кошка Симона исчезла, когда оккупанты разбомбили дом ее семьи. Владелица долго искала домашнюю любимицу и уже отчаялась.

В начале полномасштабной войны Анна Кулик и ее четырехлапая подруга Симона развелись. Девушка осталась в Чернигове в бомбоубежище, а Симону родители забрали в село Киинка. Думали, там безопаснее, но дом уничтожили. Во время обстрела семья сбежала в погреб и так уцелела. Кошка же исчезла.

«Когда ее не стало, для нас это было настолько больно! Тем более что она совсем маленькая была, и мы волновались, что она, не зная местности, пропадет. Сложно было постоянно думать о дальнейшей судьбе», – рассказала Анна Кулик.

И добавила, что искала пушистую 9 месяцев. Иногда сомневалась в том, что она найдет ее. Однако произошло чудо. Однажды Анна увидела фото кошки в соцсети. Выяснилось, что Симону нашли волонтеры в Десне – в 70 километрах от дома. Как кошка там оказалась – неизвестно.

Симона сразу узнала хозяйку и теперь не расстается с ней ни на миг.